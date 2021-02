Tutti gli alunni a casa fino al 6 marzo. L’Alberghiero si riorganizza e il personale Ata provvederà alla sanificazione dei plessi

CINGOLI - A seguito dell’ordinanza del sindaco Michele Vittori, avente come oggetto la sospensione temporanea dell’attività didattica in presenza in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, la dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero “Varnelli” ha disposto una nuova organizzazione che coinvolge docenti, studenti, personale Ata e amministrativo.

Per i docenti lavorando da casa c’è la possibilità di alternare lezioni sincrone (si pongono domande e si ricevono risposte secondo dinamiche che si attuano in presenza) e asincrone (lezioni che privilegiano la riflessione, lo studio autonomo). Tutto a scuola, invece, il personale Ata che provvederà alla sanificazione delle aule, dei locali e delle attrezzature di tutti e cinque i plessi scolastici. Mentre gli amministrativi assicureranno la loro presenza a turno. Insomma la scuola rimane aperta.

«Tutte le attività didattiche in presenza, compresi i laboratori, anche il corso serale - ha comunicato la Canova agli studenti e alle famiglie - sono sospese dal 28 febbraio al 6 marzo come indicato nell’ordinanza del sindaco. La riapertura è prevista a decorrere da lunedì 8 marzo, salvo eventuali e successive disposizioni. Nel suddetto periodo le lezioni saranno in Dad con la durata di 40 minuti, con pause di 10 minuti da svolgere al termine di ciascuna unità oraria. I docenti potranno alternare attività sincrone e asincrone, sopratutto nel caso di attività laboratoriali, le quali prevedono un blocco prolungato e superiore alle 2 ore». E’ stato chiuso anche il convitto “Luigi Calabresi”.

