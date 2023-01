CINGOLI - Ricostruito e tornato in funzione il ponte in località Lamaticci, che era stato danneggiato dall’alluvione del 15 settembre dello scorso anno. L’interruzione improvvisa del passaggio aveva determinato l’evacuazione di tre famiglie, sistemate in altri alloggi. Ora le famiglie sono rientrate nelle rispettive abitazioni. Il sindaco Michele Vittori ha voluto sottolineare l’intervento realizzato a tempo di record, l’unica soluzione per consentire ai residenti di tornare nel più breve tempo possibile nelle proprie case.



«L’intervento – ha dichiarato il sindaco Vittori – è stato realizzato a tempo di record, e credo che sia la migliore soluzione per quella che rappresenta l’unica via di accesso per le famiglie che abitano al di là del ponte. Mi sento di ringraziare, per l’impegno, i tecnici, e tutte le maestranze che hanno preso parte alla realizzazione dell’opera». Gli altri lavori ormai in dirittura di arrivo sono i marciapiedi in località Grottaccia e in località San Faustino. Questi due ultimi interventi fanno parte di un progetto di ripristino che interessa la sistemazione di diverse strade comunali, per un importo complessivo di 365mila euro: lavori che riguardano le strade comunali di Rangore, via Dante Alighieri (in località Troviggiano), Peschiera-Calandrione (Troviggiano), strada comunale corta di Villa Strada, via Puccini, via Toscanini e via Valle a Villa Strada e un tratto della strada comunale a Villa Pozzo.

Terminati i due marciapiedi si passerà al centro storico dove è prevista a breve la partenza del rifacimento dei selciati in via Amici della Marca, per proseguire in via Mazzini (lavori che riguardano il piazzale davanti alla sede dell’Istituto Alberghiero e della banca). Poi toccherà a via Pietro Leoni e a un tratto della pavimentazione all’ingresso del centro storico, vicino alla chiesa di San Francesco. In questi primi mesi del nuovo anno, dunque, dovrebbero partire diversi lavori che interesseranno sia alcune frazioni che il cuore della città.