Ex albergo Balcone delle Marche per la terza volta senza acquirenti: attesa per il quarto tentativo con un nuovo ribasso

CINGOLI - Pare che nessuno voglia l’ex albergo Balcone delle Marche: è andata deserta, infatti, anche la terza asta giudiziaria per vendere l’immobile, tenutasi nei giorni scorsi in Tribunale a Macerata. Eppure la struttura vanta una posizione invidiabile: posizionato sulla più bella e panoramica zona della città, è ricca di storia essendo stata il fiore all’occhiello sia delle strutture ricettive cingolane per circa 70 anni. Per oltre mezzo secolo Cingoli era conosciuta per due cose: l’albergo Balcone delle Marche e le corse di motocross.



Dicevamo dei tre tentativi andati a vuoto: il primo lo scorso dicembre con un prezzo base a 1,8 milioni di euro, il secondo a marzo di quest’anno con una base d’asta fissata a 1.440.000 euro, la terza battitura mercoledì scorso a partire da 1.150.000 euro. E adesso? Non è stata ancora programmata una quarta asta e stando alle disposizioni che regolano tale settore, il prezzo base dovrebbe essere ulteriormente “tagliato” di circa il 20%. E la prossima asta potrebbe anche attirare qualcuno considerato che il valore dell’immobile è decisamente superiore al prezzo di partenza che dovrà essere fissato.



Ma Cingoli ha anche un’altra struttura turistica in mano al Tribunale di Ancona ed è il “Residence Fred Mengoni 2005”, anche questo un pezzo di storia cingolana considerato che dagli anni ‘50 agli anni ‘70 è stato il luogo di soggiorno estivo per tanti bambini provenienti dalle località di mare, per poi essere riconvertito in un residence con all’interno un centro benessere a cinque stelle non ultimato. Si tratta di un complesso dotato di 43 mini appartamenti che si distendono su tre piani su una superficie di 2.045 metri quadri e con un’area verde attigua di circa 1.000 metri quadri. In questo casi si è arrivati alla quarta asta senza nessuna offerta: il prezzo di partenza superava i 3 milioni di euro, l’ultimo quello di aprile scorso era 1.361.800 euro. Ora ci dovrebbe essere una riduzione sul prezzo base per una quinta asta.

