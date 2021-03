Addio al geometra Fabrizi, tante le sue opere in città. Era anche un grande tifoso dell'Ascoli

CINGOLI - Profondo cordoglio dell’intera comunità per la morte improvvisa del geometra Arsiero Fabrizi, 84 anni, conosciutissimo per aver “costruito” gran parte di Cingoli da metà degli anni ‘70 al 2008, quando è andato in pensione lasciando lo studio ad un gruppo di tecnici associati, quali Marchegiani, Brunori, il figlio Mauro Fabrizi e Pesaresi.

Uno dei primi geometri che hanno avviato un’attivita in proprio iniziando dal ‘77. Tifoso dell’Ascoli e dell’Inter. Difficilmente rinunciava alle partite casalinghe dell’Ascoli.



Lascia la moglie Graziella, i figli Mauro e Caterina, la nuora Annarita e le nipotine. Da oggi la salma è visitabile alla Casa del Commiato Gigli – Sabbatini. Il funerale si terrà domani, venerdì 12 marzo, partendo alle 9.30 dalla Casa del Commiato di Mummuiola verso la Collegiata di Sant’Esuperanzio dove alle 10 verrà celebrato la messa funebre nel rispetto delle vigenti normative. La salma sarà tumulata nel cimitero locale. Fabrizi è deceduto in casa mercoledì mattino. E’ stata la moglie a fare la drammatica scoperta. Abitava in località Marcucci. Fabrizi, ottantaquattrenne, stava bene e ogni giorno “macinava” a piedi una media di 20 chilometri. Cosa che ha fatto anche il giorno prima del decesso.

