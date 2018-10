Abbagliato dal sole finisce con l'auto nel dirupo: soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Vola con la sua Polo in un dirupo per cinque sei metri, ma nella ascesa il mezzo non si ribalta. L'uomo che era al volante, un 81enne, è stato soccorso e trasportato in eliambulanza a Torrette in codice rosso. Alla guida del mezzo un anziano del posto, che stava percorrendo la Cingolana in direzione Cingoli. L'uomo, probabilmente abbagliato dal sole, ha perso il controllo della macchina è uscito di strada sulla destra ed è volato giù in un dirupo per circa sei metri. L'auto nella discesa è stata fermata dalla folta vegetazione ed è rimasta in piano, un fatto questo importante che ha consentito al conduttore, pur malconcio, di scendere e chiamare i soccorsi.