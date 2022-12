Cinghiale a spasso sul molo di Civitanova, arriva la polizia e lui fugge in spiaggia

CIVITANOVA – Un cinghiale a spasso per il porto di Civitanova, il video fa il giro dei social. La segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata oggi pomeriggio, intorno alle ore 18, quando alcuni passanti si sono trovati davanti il cinghiale.

Un avvistamento decisamente insolito, con il cinghiale che “passeggiava” abbastanza frettolosamente sulla banchina. Secondo quanto ricostruito, sarebbe sbucato proprio a ridosso dell'area portuale, per poi dirigersi verso la banchina e scappare nuovamente sulla spiaggia.

La fuga in spiaggia

Sul posto sono intervenuti la polizia e i militari della Capitaneria di Porto, ma dell’animale selvatico già non c’era più alcuna traccia. Sarebbe scappato, appunto, sulla spiaggia. La zona è stata pattugliata e sono state visionate anche le telecamere di videosorveglianza per chiarire gli spostamenti del grosso cinghiale. Sono stati allertati anche i carabinieri forestali. Oramai è consuetudine imbattersi in animali selvatici in luoghi ben lontani da quelli che sono i loro habitat naturali. Anche la scorsa estate un esemplare, più piccolo, era stato avvistato sul lungomare di Civitanova.