Travolto da un furgone sul viale Terme Santa Lucia, muore un ciclista di 48 anni

Ultimo aggiornamento: 13:32

TOLENTINO -tra un furgone e una bicicletta a Tolentino: muore un indiano di 48 anni. È successo alle prime luci dell'alba di oggi, intorno alle 4.45, in viale Terme Santa Lucia a Tolentino . Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Tolentino, un furgone Nissan che stava percorrendo l'arteria in direzione di San Severino ha urtato un ciclista che viaggiava nella stessa direzione di marcia. Subito è stato lanciato l'allarme ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per il ciclista, un uomo di 48 anni di origini indiane, che è morto sul colpo. La salma dell'uomo si trova all'obitorio dell'ospedale diin attesa dell'ispezione cadaverica che sarà eseguita domani.