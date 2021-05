Pericolo-Covid, i titolari degli chalet studiano soluzioni per i servizi in sicurezza anche di notte

CIVITANOVA - Pronti a ripartire in sicurezza, gli chalet si stanno organizzando per un servizio di sicurezza in spiaggia nelle ore notturne. Servirà a tenere sotto controllo la movida e a garantire serate in sicurezza e, ovviamente, anche ad evitare assembramenti e a garantire il rispetto delle regole anti-Covid. Lo ha detto Mara Petrelli dello chalet Lido Cristallo, presidente dell’Abat e referente della Cna.

Della cosa si sta ancora discutendo ma, in generale, i proprietari degli stabilimenti balneari si attrezzeranno per un servizio di security e di vigilanza come hanno fatto già l’anno scorso. «Ci stiamo organizzando, ne stiamo parlando tra di noi – ha spiegato la Petrelli – O in gruppetti o singolarmente, secondo quelle che sono le esigenze di ognuno. Prevediamo assembramenti e, dunque, corriamo ai ripari per garantire la sicurezza di tutti. È chiaro che se noi stiamo lavorando dietro il bancone, ad esempio, non possiamo controllare le persone ammucchiate. È un costo, ovviamente, ma anche l’anno scorso ci siamo organizzati in questo modo».



Quest’anno si prevede un afflusso notevole. «Le prenotazioni ci sono, l’anno scorso invece abbiamo cominciato tardi. C’era maggiore incertezza sul da farsi e la stagione era partita a rilento – ha continuato Petrelli – Ora la gente si sta muovendo per tempo, prenota il tavolo, l’ombrellone. Magari negli anni passati veniva nello stabilimento e chiedeva l’ombrellone per una giornata. Anche quest’anno non mancheranno gli umbri, che ci sono sempre. Vengono soprattutto nel fine settimana, si fermano per una o due notti e riempiono le nostre strutture ricettive, i nostri b&b. Se arrivassero anche gli stranieri sarebbe il massimo. Si trattengono più giorno, mangiano fuori e fanno acquisti qui».



Come si diceva, dunque, sarà un’estate all’insegna della sicurezza. Anche l’amministrazione comunale si sta organizzando in tal senso. In azione ci saranno gli agenti della polizia municipale in borghese, che in quad controlleranno in spiaggia e sotto gli ombrelloni e sui lungomare. Nel mirino anche gli automobilisti che, come avviene spesso d’estate, lasciano la macchina dove capita. Pattuglie della polizia locale in bicicletta setacceranno il territorio per evitare furti, danni alle auto, la sosta selvaggia.

