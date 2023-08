Civitanova, choc in spiaggia: offre soldi a ragazzine per avere prestazioni sessuali e poi si masturba. Arrestato tunisino 42enne

CIVITANOVA - Compie atti di autoerotismo in spiaggia di fronte a giovanissime ragazze alle quali poi offre denaro in cambio di prestazioni sessuali: arrestato extracomunitario 42enne.

Sul lungomare



Alle ore 18 circa di oggi a Civitanova Marche, sul Lungo Mare nord, all’altezza dei bagni pubblici il personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Civitanova Marche è intervenuto a seguito della richiesta di alcune giovanissime ragazze che, trovandosi in spiaggia, erano state poco prima avvicinate da uno sconosciuto, che aveva offerto loro denaro in cambio di prestazioni sessuali.

Hanno guidano al telefono la polizia

Nella circostanza l'uomo ha compiuto davanti a loro atti di autoerotismo.

Subito dopo alla risposta negativa delle giovani, l’uomo si è allontanato, seguito a distanza dalle stesse ragazze che, in contatto con la centrale operativa del Commissariato, sono riuscite a guidare telefonicamente l’azione dei poliziotti che rintracciavano immediatamente l’uomo, conducendolo negli uffici di Polizia. Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo, 42enne di origini tunisine, residente in provincia, già gravato di precedenti di polizia anche per reati della stessa natura, è stato tratto in arresto e rinchiuso nelle camere di sicurezza del Commissariato di Civitanova Marche, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.