MACERATA Sono tanti i ricordi che affollano il cuore di chi ha conosciuto Hideaki Kawano. Il dolore per l’improvvisa scomparsa del 72enne di origini giapponesi, che da anni viveva a Macerata, è grande per tutti coloro che lo avevano incontrato nel proprio cammino. «Chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare anche per poco Hideaki, sicuramente ha potuto conoscere una persona davvero speciale» dice il suo amico giornalista Luca Romagnoli.

Il cordoglio

Era arrivato da Hiroshima a Macerata alla fine degli anni ‘70. «Lui - prosegue Romagnoli - che diceva di essere figlio della bomba atomica in quanto nato proprio all’indomani della tragedia, tanto che credeva di essere immune alle malattie perché scherzando diceva di essere un po' radioattivo». Dopo l’arrivo in Italia si iscrisse all’Università per stranieri di Perugia e poi all’Accademia di Belle Arti dove più tardi, da artista e professionista, è stato docente. Ma l’arte lo caratterizzava anche nella cucina, una sua grande passione: da chef aveva lavorato al Pozzo di Macerata e all’Osteria San Nicola di Tolentino. Tutta la ricchezza interiore che è stato capace di trasmettere agli altri non se n’è però andata via con lui. Il 72enne è stato trovato senza vita giovedì sera nella sua abitazione di via Mozzi. Lunedì si svolgerà l’autopsia per stabilire le cause della morte avvenuta qualche giorno prima del ritrovamento del corpo, riverso sul tavolo della cucina. Probabilmente un malore gli è stato fatale.

L’umanità

«Un artista straordinario e un uomo dall’umanità unica - aggiunge Romagnoli -. Dal suo sorriso e dalle sue parole, quasi sussurrate, trasparivano evidenti le sue antiche quanto particolari origini orientali. Il suo essere giapponese veniva subito percepito e da lui comunicato in maniera inconscia quanto naturale. Era un valente e promettente scultore che fu preso sotto l’ala protettiva di Valeriano Trubbiani. Aveva una personalità molto particolare. Molto pudico e riservato, come forse solo gli orientali sanno essere, era sempre disponibile. Era dotato di un umorismo particolarissimo, tanto che aveva un taccuino su cui annotava tutte le storpiature che facevano del suo cognome o del nome, tanto che tutti simpaticamente lo chiamavamo kabbuano».