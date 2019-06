Si chiama Rocchetta ed è di Camerino il setter più bello d'Italia: foto e quadri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO - Vive a Camerino il setter più bello d’Italia, insignita di recente del titolo di campione italiano di bellezza 2018. Si tratta di Rochetta, detta Chira, una vivacissima cagnolina allevata con grande amore ed attenzione dal suo padrone Renzo Paniccià, che adesso ha visto certificate dal premio le grandi qualità del suo animale. Un premio che ha reso Paniccià molto contento ed orgoglioso. Diversi fotografi hanno voluto ritrarre Chira ed un pittore di Camerino, Gionata Bentivoglia le ha anche dedicato un quadro. La vivace cagnolina fa parte insieme al suo padrone dell’attivissimo gruppo cinofilo camerte. Prenderà parte domenica prossima ad un vero e proprio campionato nazionale di attività canina, che si terrà non lontano da Camerino. Interverrà alla prova di caccia su selvaggina naturale per cani da ferma, ed al raduno nazionale del setter inglese, che si svolgeranno a Fiordimonte di Valfornace, ed a cui parteciperanno centinaia di appassionati da tutta Italia. Saranno assegnati nel corso dell’evento i trofei al cane più bravo con il premio in memoria di Tullio Lebboroni ed il trofeo miglior cane di razza Città di Camerino.