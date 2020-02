Precipita mentre lavora nel sottotetto: uomo di 70 anni al Pronto soccorso

CESSAPALOMBO - Un uomo di 70 anni è precipitato da un sottotetto a Cessapalombo, facendo un volo da un'altezza di un metro e mezzo. L'anziano, fortunatamente, ha riportato solo un frattura alla gamba ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale civile di Macerata.

Le sue condizioni, comunque, non sono gravi. L'incidente si è verificato ieri mattina poco dopo le 11 a Cessapolombo. L'uomo stava facendo dei lavori nel sottotetto quando improvvisamente è caduto a terra. L'anziano è stato subito soccorso dai parenti i quali hanno immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata. In un primo tempo era stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza, ma per fortuna non è stato necessario.

