TOLENTINO Per la cattedrale di San Catervo è sempre più vicina la partenza del cantiere di ricostruzione. La Conferenza dei servizi permanente ha approvato il progetto esecutivo per riportare al pieno splendore uno dei simboli di Tolentino danneggiato dal sisma del 2016. Il progetto, che vale 3,2 milioni, è in capo alla diocesi di Macerata, Tolentino, Cingoli e Treia.

I danni

Le lesioni hanno interessato le strutture portanti e gli apparati decorativi, compreso l’abside. Il progetto prevede il restauro degli intonaci dipinti e degli stucchi, attraverso tecniche non invasive che preservino l’identità complessiva del luogo. I danni più gravi richiederanno invece interventi maggiormente invasivi, sia nel caso nella ricostruzione di parti dell’abside che nel rafforzamento delle volte in muratura e degli archi delle navate centrali. I lavori dureranno circa due anni. «Una bella notizia per la comunità di Tolentino e per tutto il territorio maceratese - commenta il commissario alla ricostruzione Guido Castelli -. Il segno di un lavoro ben avviato e che sta portando risultati importanti anche per la ricostruzione delle chiese del territorio, che rappresentano presidi di spiritualità, arte e cultura. Insieme alla Regione e alla diocesi prosegue la cura del nostro patrimonio identitario, da rafforzare e riparare per poter resistere alle prove del tempo e continuare a rappresentare un valore per le nostre comunità». Avanza il piano per la ricostruzione del cratere: la Cabina di coordinamento sisma ha approvato anche l’incremento dei fondi destinati alla ricostruzione del Santuario della Madonna della Misericordia a Petriolo. Il contributo originario di 350mila euro è stato aumentato di poco più di un milione, per un importo totale di 1,36 milioni. L’intervento della Cabina sul contributo programmato si è reso necessario per i costi aggiuntivi emersi durante la redazione del progetto esecutivo. Il progetto di riparazione dei danni da terremoto mira a preservare e valorizzare il santuario, in modo che possa resistere in modo più ottimale alle prossime sollecitazioni sismiche, garantendo la sicurezza delle persone che lo frequentano.

Il progetto

Il progetto di restauro del complesso situato tra via della Pace e piazza San Martino prevede una serie di interventi significativi, sia a livello strutturale che artistico. Sul fronte strutturale, il piano di interventi include il rinforzo delle pareti della chiesa per garantire la continuità muraria, oltre al consolidamento delle volte in camorcanna e della muratura della torre campanaria. Il restauro invece riguarderà gli elementi artistici. Infine, grazie alle risorse del programma NextAppennino, nelle Marche le linee destinate al comparto turistico hanno visto l’assegnazione di oltre 170 milioni per quasi 180 interventi. «Il ricco patrimonio storico, artistico, culturale e naturistico presente nel cratere - conclude Castelli - è una leva formidabile per attrarre visitatori, incentivare l’attivazione di nuovi servizi, far crescere le imprese del settore e tutto il territorio».