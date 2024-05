CASTELSANTANGELO SUL NERA Arriva la svolta per la ricostruzione a Castelsantangelo sul Nera. È stata convocata per il 7 giugno prossimo la Conferenza dei servizi che dovrà esaminare e approvare il progetto definitivo per la mitigazione del dissesto idrogeologico di Castelsantangelo sul Nera.

L’obiettivo

«Era un obiettivo atteso da tanti mesi - commenta il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli -. Ci sono state lungaggini varie, ma ora ci siamo. I lavori di progettazione erano stati affidati al Consorzio di bonifica delle Marche e riguardano tre grandi ambiti dove la ricostruzione presuppone interventi di mitigazione idraulica: sono Castelsantangelo, Ussita e Visso». Arriva ora la prima delle tre Conferenze dei servizi relative ai rispettivi centri: «Sulla prima siamo riusciti ad arrivare alla convocazione, seguirà quella di Ussita entro agosto e Visso entro l’anno». Il tema era stato molto dibattuto, soprattutto per il fatto che l’iter stava rallentando la presentazione dei progetti per ricostruire le abitazioni dei terremotati e quindi la successiva ricostruzione, ma il commissario è intervenuto pure su questo fronte: «Recentemente - aggiunge Castelli -, per rendere più flessibile la procedura, ero intervenuto introducendo novità per presentare i progetti da parte dei terremotati. A latere della parte tecnica relativa al dissesto, ho voluto rendere più flessibile la procedura che li riguarda: mentre prima la presentazione dei progetti era vincolata al piano contro il dissesto, ora possono presentarli a prescindere».

La soddisfazione

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Castelsantangelo, Mauro Falcucci: «Se non avessimo fatto noi l’assemblea a Castelsantangelo ad aprile scorso forse saremmo ancora i attesa: in quella riunione parteciparono il governatore Acquaroli e il commissario Castelli che hanno mantenuto la parola data. Sono stati modificati l'ordinanza e il testo unico con cui si possono presentare i progetti prima della questione idrogeologica, poi il decreto di finanziamento verrà rilasciato solo quando sarà approvato il piano sul dissesto. Nei ritardi possiamo dire di aver guadagnato tempo».