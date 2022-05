Schianto da brividi a Castelsantangelo sul Nera, auto si ribalta: in ospedale padre e due figli

CASTELSANTANGELO SUL NERA - Si ribalta con l’auto e finisce all’ospedale di Torrette insieme ai figlioletti di sei e otto anni che viaggiavano con lui. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 nel territorio di Castelsantangelo sul Nera. Per cause da accertare l’uomo ha perduto il controllo della vettura che si è ribaltata. Sul posto gli operatori del 118 che hanno deciso il trasferimento dei tre a Torrette: un bimbo in eliambulanza, l’altro e il padre in ambulanza. Nessuno sarebbe grave.

© RIPRODUZIONE RISERVATA