Centauro sbanda e finisce contro una parete rocciosa Ricoverato a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELSANTANGELO - Centauro sbanda con la moto e finisce contro la parete rocciosa che costeggia la strada. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Ha riportato delle fratture, ma non è in pericolo di vita. Erano circa le 18 quando si è verificato l’incidente lungo la strada che da Visso conduce a Castelsantangelo sul Nera. Il centauro viaggiava in sella alla sua moto quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro la parete rocciosa. Alcuni automobilisti hanno immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Sul posto è giunta la medicalizzata di Tolentino.