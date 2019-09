Conosce una 15enne al bar, la corteggia e poi la violenta: ventenne ai domiciliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELRAIMONDO - Era a Castelraimondo per imparare la lingua italiana, è finita in un incubo. Quindicenne violentata da un giovane del posto. La vicenda risale alla prima metà di luglio ma è emersa solo ora. In base a quanto ricostruito dalla procura di Macerata, la ragazzina, straniera, originaria di un Paese europeo, un giorno ha incontrato in un bar un gruppo di ragazzi più grandi di lei.La conoscenza è andata avanti, in particolare con un giovane del gruppo, un 20enne del posto che lavora in una impresa. Tra i due sarebbe scattata prima una simpatia, poi qualcosa di più, o almeno così era sembrato alla ragazzina. Per lei, però, le lusinghe avrebbero portato al massimo a dei baci, ma il giovane avrebbe invece preteso molto di più.Un giorno approfittando di un momento di intimità il 20enne sarebbe andato oltre e nonostante i tentativi della minorenne di fermarlo lui l’avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale completo.Sotto choc per l’accaduto e con i segni della violenza sul corpo, la quindicenne è andata al pronto soccorso e lì i medici che l’hanno visitata le hanno refertato lesioni compatibili con la violenza raccontata.L’aggressione è stata segnalata alla magistratura e una volta raccolti elementi sufficienti, il Pm ha disposto l’interrogatorio del giovane, che però si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto la procura ha sentito sia la minore, che ha confermato tutto, sia un’amica, anche lei straniera.