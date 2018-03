Urtato da un furgone â€‹in retro, cade e batte la testa: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELRAIMONDO – Pensionato investito intorno alle 12.30 in via Carduccida un furgone in retromarcia, è stato portato a Torrette di Ancona, per un trauma facciale, ma le sue condizioni non sono gravi. L'anziano di 75 anni stava camminando all'altezza del civico 25, quando un furgone Peugeot, del corriere espresso Gls, condotto da un 50enne, intento a fare retromarcia, lo ha urtato. L'anziano è caduto battendo la testa, nei pressi del marciapiede. Immediata l'allerta ai soccorsi da alcuni residenti nella zona che hanno assistito alla scena. In pochi minuti dall'ospedale di Camerino è arrivata l'ambulanza del 118, insieme ai carabinieri di Castelraimondo per i rilievi. Il pensionato è sempre rimasto cosciente ed ha riportato un trauma al volto, i medici dell'emergenza sanitaria, dopo aver valutato le sue condizioni, hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza, che l’ha portato a Torrette dove è ricoverato in prognosi riservata.