Sciacalli del terremoto in azione in un albergo di Castelraimondo inagibile: denunciato un ventenne

CASTELRAIMONDO - E' sempre emergenza. E quanto accaduto nelle ultime ore lo conferma in maniera chiara. I militari della stazione di Castelraimondo hanno infatti denunciato un ventenne per tentato furto. il giovane, approfittando dell’oscurità, si era introdotto in un albergo della cittadina inagibile a seguito del sisma del 2016 cercando di prelevare suppellettili ancora presenti.

Lo strano movimento nei pressi della struttura abbandonata aveva comunque insospettito il

proprietario che aveva chiamato il 112 ed aveva messo in fuga l’uomo. L’immediato intervento delle pattuglie in loco aveva permesso di individuare un’autovettura sospetta e di risalire all’autore del tentato furto che veniva fermato poco distante e denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata.