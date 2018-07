Roberta, 46 anni, stroncata da una malattia. Addio all'infermiera dal cuore d'oro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELRAIMONDO - Castelraimondo in lutto. A soli 46 anni si è spenta l’infermiera Roberta Cola. Ha lottato con tutte le sue forze contro una malattia che da tempo si era accanita contro di lei. Un male che purtroppo non le ha lasciato scampo. Il cuore della donna ha smesso di battere ieri pomeriggio all’ospedale di Camerino, dove era ricoverata. Lascia il marito Luca, noto per la sua attività di imprenditore agricolo, le due figlie di 9 e 12 anni, la mamma Anna Maria, il papà Mario e la sorella Claudia. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 16 a Castelraimondo, nella chiesa della Sacra Famiglia.