Mentre il prete celebra la messa in chiesa i ladri gli ripulisono la casa

CASTELRAIMONDO - Il sacerdote è in chiesa a dire il rosario del mese di maggio e ignoti malviventi ne approfittano per fare razzia. E’ accaduto a Castelraimondo, tra le 21 e le 22 dell’altroieri quando don Tarcisio Tsik vice parroco di Castelraimondo era intento alla celebrazione serale tipica del mese mariano. Il bottino è di circa 120 euro, 2 lettori cd ed un modem, del valore di qualche decina di euro. Al termine della funzione religiosa, rientrando nell’appartamento attiguo alla chiesa della Sacra Famiglia, in viale Giovanni XIII dove vive, il sacerdote si è accorto che c’era troppa confusione. Non gli ci è voluto molto per capire che erano entrati i ladri. Sono stati chiamati i carabinieri di Castelraimondo, intervenuti sul posto. Dai primi riscontri è emerso che i malviventi sarebbero entrati da una porta secondaria .