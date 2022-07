Cliente entra nel bar e trova Quinto Lazzarelli morto dietro al bancone

CASTELRAIMONDO - Barista trovato morto dietro al bancone questa mattina a Castelraimondo. È successo poco prima delle 8 nel bar del centro sportivo Feggiani, dove un cliente entrato per la colazione ha trovato il corpo senza vita di Quinto Lazzarelli, gestore delle bar da tanti anni, stroncato probabilmente da un malore.

Cliente trova Lazzarelli morto nel bar

L’uomo aveva 63 anni e da molti anni ogni mattina apriva il bar del centro sportivo e si dedicava all’attività di gestione della struttura. Abitava proprio di fronte al locale che aveva preso in gestione. Immediato l’allarme, le sirene dell’ambulanza hanno squarciato il silenzio di una domenica mattina d’estate. I sanitari hanno tentato tutto il possibile ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La sua morte è avvenuta per cause naturali e la salma è stata restituita alla famiglia. I funerali si terranno domani pomeriggio alle 16.30 nella chiesa della Sacra Famiglia, a Castelraimondo.