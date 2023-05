CASTELRAIMONDO - Castelraimondo piange Tiziana Lacché, infermiera dell’ospedale di Camerino, morta ieri mattina dopo una malattia, aveva 58 anni. Conosciutissima per via del suo lavoro, in tanti l’hanno voluta ricordare, manifestando grande cordoglio ai familiari. Lascia la figlia Rebecca e la famiglia. “Titti vi saluta e vi abbraccia tutti”, ha voluto che si scrivesse sul suo manifesto funebre.

Addio a Tiziana, l'infermiera stroncata da un male a 58 anni

I funerali si terranno domani alle 10.30 nella chiesa della Sacra Famiglia di Castelraimondo. Lavorava come infermiera del blocco operatorio, referente strumentale di anestesiologia e coordinatrice dell’equipe del prelievo organi. E’ stata docente di corsi professionali per infermieri. Dopo l’Isef a Perugia aveva fatto per qualche anno l’insegnante di sostegno, per poi diplomarsi come infermiera alla scuola per infermieri di Camerino. La sua carriera come infermiera era iniziata alla pediatria di Recanati, per poi approdare nel 1999 nella città ducale. Così la ricorda una collega infermiera: «Il nodo in gola mi soffoca, le lacrime cadono da sole e le parole che vorrei per descriverti non mi escono e non perché non sono capace di pronunciarle, ma non sono sufficientemente adeguate a descrivere quale meravigliosa persona sei stata per molti e per sempre sarai un faro di dolcezza e di umanità».