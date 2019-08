Infortunio sul lavoro colpito alla testa un operaio edile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELRAIMONDO - Brutto infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri intorno alle ore 15.30 a Castelraimondo, nella piccola frazione di Rustano. Poco dopo il centro abitato dell’omonima località collinare, un operaio di una ditta edile, è stato colpito alla testa da un oggetto durante dei lavori in un cantiere.L’uomo, addetto al trasporto del cemento mediante camion betoniera, è stato subito soccorso dai colleghi che hanno immediatamente chiamato il 118. Viste le condizioni dell’operaio, è stata allertata per precauzione anche l’eliambulanza, che è atterrata pochi minuti dopo in un campo adiacente al cantiere.Fortunatamente però il ferito non è sembrato in gravi condizioni, così invece del trasporto in elicottero i medici hanno deciso di portarlo all’ospedale di Camerino con una normale ambulanza. A causa della zona delicata in cui l’uomo ha subìto il colpo infatti nei primi istanti si è pensato al peggio, poi con il passare dei minuti la situazione è migliorata e l’allarme è rientrato. L’eliambulanza si è rialzata in volo ed è tornata all’ospedale di Torrette, mentre il ferito è stato ricoverato presso il nosocomio camerte per essere tenuto sotto osservazione per alcuni giorni.