Due operai investiti da un'auto mentre lavorano sulla strada

CASTELRAIMONDO - Auto investe due operai, ora ricoverati in ospedale in gravi condizioni. È successo questa mattina tra Pioraco e Castelraimondo. Erano intenti a pulire la banchina della provinciale 361, due operai di una ditta settempedana, un giovane pakistano 30enne da poco in Italia ed una donna residente a San Severino di 53 anni, quando ieri mattina alle 11 sono stati investiti da un’auto, guidata da un 70enne di Pioraco, qualche centinaio di metri oltre l’incrocio di Torre del Parco, lungo la strada che da Castelraimondo conduce a Pioraco.