Schianto tra auto e camion sulla provinciale Grave una donna, paura per una bambina

CASTELRAIMONDO - Un gravissimo incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 361, tra Castelraimondo e San Severino Marche. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati un'auto (che poi si è ribaltata) e un camion. La donna alla guida della vettura è in gravi condizioni, illesa la bambina che era con lei. Sul posto due eliambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale, impegnata nei rilievi di legge.