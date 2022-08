Va fuoco la lavatrice, incendio rende di nuovo inagibile una casa terremotata appena risistemata a Castelraimondo

CASTELRAIMONDO - Era rientrata a casa da una settimana, dopo i lavori del sisma, ma un incendio ha reso di nuovo inagibile la sua abitazione. È accaduto oggi pomeriggio, intorno alle 15, in una casa in località Castel Santa Maria di Castelraimondo.

Incendio divampato da una lavatrice

A scatenare l’incendio, una vecchia lavatrice in funzione da cui sono partite le fiamme, probabilmente per un malfunzionamento. In quel momento la proprietaria era all'interno e ha subito chiesto aiuto. Sono stati attimi di grande paura per la donna che è riuscita a mettersi in salvo, ma le fiamme si sono rapidamente propagate all’interno della casa, aggredendo il soffitto in legno e le pareti. Sul posto i vigili del fuoco di Camerino che hanno impiegato più di un'ora per domare l'incendio. I danni riportati hanno reso l'abitazione temporaneamente inagibile.