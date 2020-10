Lutto per il sindaco e neoconsigliere regionale Marinelli, si è spenta la madre Giuseppa

CASTELRAIMONDO - Lutto per il sindaco di Castelraimondo Renzo Marinelli, appena eletto consigliere regionale. Ieri notte nella sua abitazione nel rione Feggiani, si è spenta la madre, Giuseppa Quacquarini, 96enne. La donna lucidissima era una signora di altri tempi dal carattere fermo e deciso, ma pieno di generosità verso figli e nipoti, era un riferimento per tutti i familiari, i tre figli ed i nipoti.

In anni recenti ha avuto la gioia di diventare bisnonna per ben tre volte. Era sempre rimasta attiva, con il tempo aveva accusato qualche acciacco tipico della vecchiaia. Tutta la sua vita è stata dedicata alla famiglia, ha sostenuto il marito Ugo, scomparso da anni, nel creare la segheria di famiglia, sviluppatasi nel tempo fino a diventare un’azienda di imballaggi in legno.

La piangono i figli Manfredo, Renzo e Sandro, i nipoti Enrico, Ilaria, Elisa ed Angelo, i tre piccoli pronipoti. I funerali oggi alle 15 nella chiesa della Sacra Famiglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA