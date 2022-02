Giuseppa Mancini compie 101 anni, un paese in festa. E arrivano anche i fiori dell'amministrazione

CASTELRAIMONDO - Sono 101. Il paese di Castelraimondo festeggia il compleanno di Giuseppa Mancini, classe 1921, con ancora tantissima grinta e forza di volontà.

A casa di nonna Giuseppa è arrivato un bel mazzo di fiori da parte dell’amministrazione comunale, che avrebbe voluto tanto festeggiare al suo fianco questa giornata, ma ha preferito gli auguri a distanza per evitare eventuali occasioni di contagio visto il difficile periodo. Un traguardo che comunque rende felicissimi sindaco e amministratori, con la soglia dei 100 anni superata lo scorso anno e che era stata festeggiata con una targa e la visita del commissario Senesi. Giuseppa ha vissuto per 68 anni accanto al marito Venanzo Bernabei, deceduto nel 2010, allevando i tre figli Mariangela, Gianni e Giuliana. Ha lavorato per molti anni nell’ambulatorio del dottor Antonio Paganelli, storico medico di famiglia di Castelraimondo.

