CASTELRAIMONDO - Lutto a Castelraimondo e Gagliole per la morte prematura di Alessandro Palossi, spentosi ieri mattina a 49 anni per una malattia, papà di due bambini ancora piccoli. La notizia si è subito diffusa nelle due comunità, destando profonda commozione e in tanti si sono stretti intorno al dolore della famiglia.

Palossi era originario di Castelraimondo, era cresciuto nell’abitazione di famiglia in corso Italia, a due passi dal negozio della mamma Elena, storica commerciante venuta a mancare l’anno scorso. Lascia la moglie Arianna, i due adorati figlioletti, la sorella Federica, il padre Ruggero, gli altri parenti, tantissimi amici. Era un volto conosciutissimo sia a Castelraimondo che a Gagliole, dove abitava con la sua famiglia.

Dopo aver frequentato il professionale aveva svolto diversi lavori, anche fuori zona, per poi tornare in paese, dove attualmente lavorava come rappresentante commerciale di una ditta locale che commercializza caffè. Aveva un carattere estroverso, sorridente ed era pieno di fantasia. Aveva militato nella locale squadra di basket, in anni giovanili suonava in un gruppo formato con i suoi amici. I funerali si terranno questo pomeriggio alle 15 nella chiesa della Sacra Famiglia a Castelraimondo.