Furto sacrilego in due edicole: rubate una statua della Madonna e un'icona

CASTELRAIMONDO - Gesto sacrilego a Castelraimondo. Rubate una statuina della Madonna ed un’icona raffigurante la Vergine, dalle due edicole sacre che si trovano lungo la strada che conduce al cimitero per Castelraimondo. Al momento non si sa se il gesto sia riconducibile ad un atto vandalico o abbia altre motivazioni, come quella di possibili gesti blasfemi.Il fatto sarebbe avvenuto prima di venerdì scorso, probabilmente di notte ed ha suscitato l’indignazione dei cittadini, che hanno segnalato il fatto sui social network. Sono due edicole vecchie risalenti ai primi decenni del secolo scorso, dedicate alla Madonna, site lungo via Potenza, che sinora non erano mai state oggetto di attenzioni indesiderate.