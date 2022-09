MACERATA È un vortice pericoloso quello avviato dal caro bollette. Rincari che, alle cifre già triplicate degli ultimi mesi, sono destinati a raggiungere aumenti tra il 60 e il 100 come pronosticato da Nomisma Energia. Ancora più spese per le famiglie e per le attività commerciali. Le prime fanno fatica ad arrivare a fine mese e per riuscirci hanno iniziato a mettere in pratica i primi tagli agli sfizi e al divertimento. Le seconde, oltre a vedersi triplicati i costi delle utenze e delle materie prime, contano pure meno clienti perché fanno parte dei settori a cui si decide di rinunciare. Un esempio su tutti è quello del ristorante.



C’è chi ancora dice di mantenere la clientela più affezionata e chi inizia a vedere che le fasce medio basse che prima si accontentavano dell’asporto ora hanno rinunciato pure a quello. La testimonianza arriva da Paolo Stortoni, titolare del ristorante “Da Muruschì” a Corridonia. Nel suo locale la strategia per risparmiare era partita da tempo: a pranzo solo servizio da asporto e cena solo su prenotazione - con il menù e il prezzo stabiliti prima - per gruppi di almeno 8 o 10 persone. «Ma ora - dice - se gli ulteriori aumenti già annunciati dovessero verificarsi la situazione sarebbe ancora più grave. Lavorando con una fascia medio-alta non ho ancora registrato la perdita di molti clienti. Ma chi prima veniva per l’asporto due volte a settimana ora lo vedo una volta al mese». E Stortoni ha deciso di non alzare i prezzi. «Non avrebbe senso: se dovessi aumentare per rientrare nelle spese dovrei fissare i prezzi dei piatti a cifre esorbitanti. Che senso ha alzare di qualche euro? Però così non si può andare avanti. Credo che in molti non ce la faranno e saranno costretti a chiudere».

Cambiano le cifre