​Carceri, Forza Italia incalza: «La struttura deve rimanere a Camerino. Non c'è molto da discutere»

CAMERINO- «Non credo ci sia molto da discutere sul fatto che il carcere provinciale debba essere ricostruito e restare laddove è sempre stato, ovvero a Camerino». Lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia e vice presidente dell'Assemblea legislativa Gianluca Pasqui sull'ipotesi di «costruzione di una nuova struttura fra Piediripa di Macerata e San Claudio di Corridonia».

Le dichiarazioni

Pasqui ricorda di essersi occupato «a lungo della vicenda e in prima persona» e che ci sono stati anche «atti politici bipartisan. Il Consiglio regionale delle Marche, infatti, a suo tempo votò in maniera unitaria e compatta una mozione che individuava in Camerino l'ubicazione del carcere provinciale di Macerata. - ricorda Pasqui - E dopo gli eventi sismici del 2016, per via dei quali il carcere di Camerino è divenuto inagibile, l'esigenza che questa struttura rimanga laddove è sempre stata, risulta ancora più forte».