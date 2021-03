Carancini: «Tampone negativo, si riparte». Il consigliere regionale Pd guarito dopo 39 giorni

MACERATA - «Tampone molecolare negativo Covid da sabato. Si riparte dopo 39 giorni. Grazie ai tanti che mi sono stati vicini in questo momento. Ma soprattutto aiutiamo e facciamo sentire il nostro affetto a chi oggi combatte e a chi ha perso i propri affetti. Ora impegno nell’interesse delle persone delle Marche».

Poche righe e una foto, postate su Facebook ieri mattina, per dire che la sua battaglia contro il Covid-19 Romano Carancini l’ha vinta. Ci è voluto più di un mese, tra l’isolamento a casa, il ricovero in ospedale e, poi, di nuovo a casa, positivo al virus, pur se sempre in miglioramento come condizione fisica, ma, alla fine, il consigliere regionale del Pd può riprendere la propria attività e riabbracciare la sua famiglia. Tantissimi gli auguri e moltissimo l’affetto dimostrati da amici e conoscenti.

