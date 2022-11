Incursione notturna: devastata l'Agenzia delle Entrate di Civitanova, 19enne denunciato

CIVITANOVA - Per motivi ancora tutti da chiarire, nella notte di Halloween si è introdotto nella sede di Civitanova dell'Agenzia delle Entrate, danneggiando suppellettili ed arredi e mettendo a soqquadro alcuni uffici. Il giovane, un 19enne di Monte Urano, è stato denunciato per danneggiamento aggravato dai carabinieri della stazione di Porto Recanati.

Le altre operazioni

I militari hanno anche denuncciato per detenzione abusiva di di aarmi o strumenti atti ad offendere, un 51enne sospreso con colteello da cucina. L'uomo, in evidente stato cnusionale, è stato afffidato alle cure dei sanitari. A montecosaro, invece, denunciato per furto un 36enne rumeno rediente a Montecassiano: pco prima aveva rubato lo scooter ad una signora.