MACERATA Notte di violenza in provincia, tre persone arrestate per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni nei confronti dei carabinieri intervenuti. Il sindacato Unarma: «Fatti indegni di un paese civile, una mentalità che ci mette sempre a rischio». Gli arresti sono avvenuti nella notte tra venerdì e ieri.

I fatti

A Macerata a finire in manette sono stati Pietro Ripani, 20enne di Pollenza e Jurgen Qarri, 21enne albanese residente a Macerata. Poco prima delle 2 di ieri era arrivata una richiesta di intervento: due giovani in stato di agitazione stavano prendendo a pugni la vetrata dell’ex Venanzetti in via Gramsci tanto che il titolare e alcuni avventori si erano chiusi dentro. Poco prima dell’arrivo dei militari i due giovani si erano allontanati, entrambi erano stati rintracciati poco dopo in via Matteotti e sul posto era intervenuta anche una pattuglia della questura. I due avrebbero cercato di sottrarsi al controllo dimenandosi e sferrando pugni e calci in direzione delle forze dell’ordine. Alla fine entrambi sono stati bloccati e arrestati.

Due carabinieri sono finiti al pronto soccorso, uno ha riportato la frattura di una costa con prognosi di 25 giorni, l’altro policontusioni con una prognosi di 5 giorni. In mattinata i giovani sono comparsi davanti al giudice Domenico Potetti. Difesi dall’avvocato Gianluca Di Cola hanno patteggiato con il pm Francesca D’Arienzo la pena di un anno e quattro mesi di reclusione. A Civitanova invece, una pattuglia del Radiomobile è intervenuta poco dopo la mezzanotte in via Castelfidardo a seguito di una richiesta di intervento per uno straniero che, visibilmente ubriaco, stava dando in escandescenze nel locale Cotto e Mangiato. L’uomo urlava e inveiva prendendosela con chiunque, sia col titolare del locale sia con gli avventori.

All’arrivo dei militari il giovane, anziché calmarsi, avrebbe continuato ad agitarsi sferrando pugni contro le pareti poi, una volta fuori, avrebbe continuato a urlare e dimenarsi spintonando i militari che alla fine lo avevano ammanettato e portato in caserma. Lì è arrivata anche l’auto medicalizzata del 118, ma il giovane, risultato essere El Mouloudi Bahir, marocchino 36enne residente a Montegranaro, ha continuato ad agitarsi e a inveire contro i militari minacciandoli: «Se vi trovo fuori senza divisa vi faccio la pelle». Portato al pronto soccorso è risultato avere un tasso di alcol nel sangue pari a 2,1 grammi per litro. All’ospedale è finito anche uno dei due carabinieri aggrediti che ha riportato diversi traumi a un ginocchio, alle mani e ai polsi, con una prognosi di 15 giorni. Ieri anche lui è finito in Tribunale e in aula si è avvalso della facoltà di non rispondere poi, tramite il legale, l’avvocato Alessio Matarazzi, ha patteggiato con il pm D’Arienzo la pena di un anno e di reclusione ed è tornato in libertà.

I timori

Su quanto avvenuto è intervenuto il sindacato Unarma che in una nota ha espresso tutta la solidarietà. Il segretario generale provinciale Antonio Voto ha detto: «Non si parli solo di un paio di casi, si tratta di violenza pura, colpire a calci e pugni è un reato è un reato grave e come tale va perseguito. Servire il Paese non può voler dire solo portare un bersaglio addosso, e i carabinieri sono esausti e stufi». Conclude il vicario Antonio Ernesto: «È una quotidianità insopportabile e sarebbe ora che ci fosse una risposta adeguata a questa vergogna. Aggredire gli operatori di polizia che svolgono solo il proprio lavoro è e resta solo un reato gravissimo».