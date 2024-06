MACERATA - Al via i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Civitanova-Macerata-Albacina, programmati da Rete ferroviaria italiana, società capofila del polo infrastrutture del gruppo Fs italiane. Sarà quindi interrotta la circolazione dei treni fino a settembre con l’obiettivo di restituire al territorio una infrastruttura migliorata e al passo con i tempi.

Si tratta di interventi che puntano a uno sviluppo tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio.

Il calendario

I lavori si svolgeranno da lunedì 10 giugno al 7 settembre: un periodo, come quello estivo, in cui minore è la richiesta di mobilità e di conseguenza saranno più contenuti gli impatti legati alla sospensione del servizio sulla linea. Per consentire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà interrotta sull’intera linea Civitanova–Macerata–Albacina. Durante lo svolgimento dei lavori, tutti i treni circolanti nella tratta saranno cancellati e il servizio sarà garantito con bus dedicati, messi a disposizione da Trenitalia e accessibili con un regolare biglietto ferroviario: gli autobus effettueranno le stesse tratte e fermate dei treni cancellati.

I disagi

«Per mitigare i disagi sul trasporto regionale e sovraregionale - fa sapere il gruppo Rfi -, a Civitanova e a Fabriano sono previste le coincidenze tra i bus e i treni della linea Adriatica e della linea romana Ancona-Roma. Inoltre, per agevolare gli spostamenti dei viaggiatori balneari nelle tratte a maggiore frequentazione, sono stati predisposti dei potenziamenti specifici dei servizi bus da San Severino verso Civitanova e viceversa. Per tutto il periodo dell’interruzione rimarranno attivi gli sportelli delle biglietterie di Macerata e di Civitanova e sarà potenziato il servizio di assistenza alla clientela, sia a bordo treno che a terra. I bus, per ottimizzare i tempi di percorrenza, effettueranno le fermate nei punti più idonei rispetto alla stazione di riferimento: i punti di sosta sono comunque indicati sul sito Trenitalia e da apposite locandine apposte nelle stazioni ferroviarie. I posti disponibili sui bus possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto - rimarca Rfi - di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti». Le principali attività che interesseranno la tratta con i lavori sono l’abbassamento del piano del ferro e la realizzazione dello Slab track nelle galleria Convitto (lunga 278 metri) e Cincinelli (105 metri), poste alle due estremità della stazione di Macerata.

L’innovazione

Lo Slab track è una metodologia costruttiva innovativa, in cui il binario non ha massicciata con traversine e pietrisco ma è realizzato su una struttura prefabbricata in cemento armato. Riduce la frequenza degli interventi manutentivi assicurando così maggiore regolarità alla circolazione ferroviaria. È poi prevista anche la manutenzione straordinaria su circa un chilometro di binari e nove scambi, interventi per il potenziamento tecnologico della stazione di Macerata e adeguamento del sottovia carrabile nei pressi di via Marche. Sarà realizzato l’avanzamento degli interventi di elettrificazione dell’intera linea - non realizzabili con la tratta in esercizio – e per l’introduzione dell’Ertms, (European rail transport management system) il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, una tecnologia che permette di sfruttare appieno il potenziale della rete e di gestire in modo più efficiente eventuali anormalità. Gli interventi nella stazione di Macerata continueranno anche dopo la riapertura della linea (verranno effettuati prevalentemente di notte) e riguarderanno la realizzazione della nuova pensilina a servizio dei binari 2 e 3, l’innalzamento a 55 centimetri del primo marciapiede per facilitare la salita e la discesa dai treni, l’allargamento del secondo marciapiede, la realizzazione di una seconda rampa di accesso al sottopasso a servizio dei binari per migliorare il deflusso dei viaggiatori e alcuni interventi sugli ascensori. Questi lavori - 170 milioni di euro l’investimento complessivo legato a tutti gli interventi sulla Civitanova-Albacina - vedranno impegnate circa 150 persone, tra dipendenti Rfi e delle ditte appaltatrici, a lavoro su opere civili, armamento e impianti di sicurezza e segnalamento.