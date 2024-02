CAMPOROTONDO DI FIASTRONE - La felicità risiede nelle piccole cose - dice il saggio. Non riposa nelle epopee né nelle enciclopedie: sono sufficienti poche pagine, magari quelle dell’album dei ricordi, con le sue foto e i balzi all’indietro che comporta. Non è una questione di numeri, volumi e dimensioni: è solo una faccenda di cuore, di emozioni che vibrano quando passa il treno della memoria e comincia il viaggio all’indietro, tra i giorni che sono stati e i momenti che rimangono alle spalle. La consapevolezza è tutto, come testimonia Massimiliano Micucci, sindaco di Camporotondo di Fiastrone: se è nella botte piccola che viene custodito il vino migliore è vero anche che la bellezza si cela nell’ingranaggio più piccolo o nel pezzo più infinitesimale, basta solo volerla cercare.

L’estate

Esattamente come quando, poco più che quindicenne, Massimiliano si avvicina al mondo delle riparazioni dei piccoli elettrodomestici e apparecchi elettronici: «È stata una bella parentesi, un lavoretto estivo portato avanti per più anni in un negozio di Caccamo, che mi ha insegnato tanto. Sull’elettronica ma, soprattutto, sull’amore, la pazienza e la dedizione - spiega - tutto è iniziato per caso, nell’estate dopo il primo anno all’istituto tecnico di San Severino. Il titolare del negozio era venuto a casa nostra per riparare un elettrodomestico e, a fine lavoro, chiedendomi che programmi avessi per l’estate, quando risposi che il mio unico obiettivo era aiutare mia madre mi disse: “Vieni con me, mi serve in negozio un ragazzo giovane come te”. Scoprii a breve una passione per il mondo dell’elettronica e per quegli oggetti come televisori e radio che mi piaceva riparare. Era un periodo in cui i dispositivi danneggiati si aggiustavano e non si buttavano via correndo subito al primo rivenditore a comprarne di nuovi. Sono stati momenti di grande lavoro e di una manualità precisa e minuziosa, in cui ho capito che riparare significa dare vita e continuità a un oggetto che altrimenti andrebbe incontro alla sua fine. Ho capito l’importanza della pazienza, della dedizione, della passione per quello che fai e di una grande attenzione verso tutto quello che ci circonda, dalla costruzione più enorme al particolare più minuzioso». Di cose grandi e piccole, la vita è piena. Nella nostra esistenza esistono macigni enormi così come piccoli granelli di sabbia: l’importanza dell’uno e dell’altro è relativa ma lo scopo che detengono è allo stesso modo importante, perché tutto ci compone e tutto ci rende quello che siamo da grandi, incommensurabilmente minuto o spropositatamente grande che sia stato. Nella memoria di Massimiliano, ciò che è grande ha un nome e un volto preciso, «quello dei miei nonni, sia materni che paterni, grandissimi esempi dei valori che ho appreso da bambino e che ancora porto cuciti addosso a me e metto in qualsiasi cosa faccio, come la gran parte dei bambini della mia generazione, sono cresciuto al loro fianco ed è stato per me importantissimo condividere questa fase della mia vita con l’esempio di persone leali e genuine come sono stati i miei nonni. Ricordo le giornate spese a loro fianco a fare qualsiasi cosa, perché quando abiti in campagna c’è sempre da fare. E mi ricordo anche i pomeriggi attorno al fuoco, quando d’inverno scende la sera e la giornata si scioglie in un momento sincero di vicinanza e amore coi nipoti. Attorno a quel camino, i miei nonni mi hanno entusiasmato con i loro racconti di vita vera e vissuta, con i ricordi di quando erano giovani e tutto era completamente diverso, con gli episodi ancora freschi nella memoria degli anni della Seconda Guerra Mondiale».

I racconti

«Entrambi i nonni mi hanno raccontato dell’impatto fortissimo che la storia ha avuto sulle loro vite da ragazzi, quando uno dei due è rimasto prigioniero dei nemici per cinque anni in Sardegna e l’altro si è nascosto per un paio di mesi nei boschi attorno casa per scampare alle deportazioni dei tedeschi. La loro voce ancora riecheggia nella memoria, carica degli insegnamenti che quelle storie hanno riversato nella mia vita e foriera di quei valori che porto con me ovunque vada, anche sul campo di calcio, la passione enorme che mi accompagna praticamente da sempre. Sono juventino e giocatore di calcio da quando avevo nove anni e ricordo con piacere le sfide da bambino, quando con i miei amici giocavamo tra le quattro mura della palestra comunale di Camporotondo nonostante temperature a dir poco torride».