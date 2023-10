MACERATA L’abbraccio di una intera città. Una folla ieri nella chiesa cattedrale di San Giovanni per l’ultimo saluto a Camilla Di Pietro, la 18enne maceratese stroncata da un male contro il quale aveva combattuto per lunghi anni. Una comunità al fianco della famiglia di Camilla, degli amici, di quanti hanno condiviso un tratto della breve vita della giovane. C’era il sindaco Sandro Parcaroli, c’erano le compagne e i compagni di scuola di Camilla, c’erano la presidente della Croce Rossa Rosaria De Balzo Ruiti e della Croce Verde Angelo Sciapichetti, c’erano le tante espressioni di una città solidale, pronta ad esprimere vicinanza in un momento di grande dolore.

Una lettera di San Paolo ai Corinzi letta da Filippo Davoli ha aperto il rito funebre: «Noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili, invece, sono eterne». È stato il parroco emerito di San Giovanni don Enzo Buschi a celebrare il rito: «Portiamo qui il nostro dolore e il nostro pianto, spero accompagnato dalla fede. Sempre dolorosa è la morte delle persone care, diventa incomprensibile quando chi muore ha appena iniziato il cammino della vita. Abbiamo tutti nel cuore tante emozioni, sentimenti, se dessimo libero sfogo a quello che proviamo ora scriveremmo soltanto pensieri confusi. Diamo piuttosto spazio alla preghiera e alla parola di Dio che ci illumina in questo momento di dolore». Ha rilevato ancora don Enzo: «Gesù vede il turbamento dei discepoli, la loro paura di essere abbandonati e indica loro la strada da seguire e come, nella casa del Padre sarai accolto sempre dal calore di un abbraccio, questa parola è fonte di consolazione e di speranza per tutti noi. Guardiamo in alto, guardiamo al cielo e ricordiamoci la meta, l’incontro con Gesù, anche Camilla siamo certi sia arrivata là». Parole, preghiere, musica, l’Ave Maria di Schubert a cura della violoncellista Valentina Verzola.



Le testimonianze



Toccanti e profonde e testimonianze, una lettera letta da diversi liceali compagni di Camilla e una riflessione di una prof del liceo classico di Macerata. «Possiamo offrire la nostra voce che attende da Dio un accenno salvifico - ha detto la docente -, cerchiamo una voce che dipani la matassa, il logos che ci guidi, sicuri che le lacrime della tristezza sono preziose agli occhi di Dio, ci accostiamo a un dolore che possiamo solo immaginare, ma è un dolore che ci appartiene perché come scriveva Terenzio siamo uomini e tutto ciò che c’è di umano ci appartiene. Appartiene alla famiglia, a questa comunità, tutto questo sarà tuo per sempre». Il feretro esce dalla chiesa cattedrale e portato in spalla in piazza dove viene accolto da un lungo applauso dalle centinaia di persone presenti. Fiori e palloncini bianchi per l’ultimo saluto a Camilla, l’ultimo abbraccio di una città che ha voluto essere presente ieri nella chiesa cattedrale di San Giovanni e nella grande piazza adiacente.