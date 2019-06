Mamma di due gemellini stroncata a soli 46 anni da un male inesorabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO - Ha combattuto la sua battaglia per la vita, ma ha dovuto arrendersi a una malattia inesorabile che l'ha portata via a soli 46 anni. Valeria Giontella, una giovane mamma, è spirata ieri all'ospedale di Fabriano, dove era ricoverata da qualche tempo. Madre di due gemellini di tre anni, la donna aveva perso da pochi giorni il padre, Gaudenzio Giontella, magistrato per tanti anni a Camerino, conosciuto e stimato per l'equilibrio e la profonda conoscenza della legge.Oggi la salma verrà composta nella chiesa di Santa Chiara nella città ducale, domani mattina alle ore 10 ,30 saranno celebrati i funerali.