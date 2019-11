​Camerino, per l'inaugurazione dell'anno accademico ci sarà il premier Conte

CAMERINO - Sarà il premier Giuseppe Conte l’ospite speciale all’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università di Camerino, in programma il prossimo 13 novembre alle 12,30 presso l’auditorium Benedetto XIII. “#Universitas: scrupolo ed utopia”, il titolo scelto per la mattinata. Scrupolo e utopia sono parole pronunciate dall’ex ministro Fabrizio Barca nel corso di una sua visita ad Unicam nel giugno scorso, durante il Festival paesologico di Camerino, tanto voluto dal rettore Claudio Pettinari, che invece nei suoi discorsi utilizza spesso la parola Universitas, ad indicare la pluralità e l’appartenenza collettiva dell’istituzione universitaria. Barca aveva utilizzato la parola utopia riferendosi alla necessità di avere una visione di futuro per i territori colpiti dal terremoto, mentre con scrupolo aveva voluto indicare quel corpus di competenze tecniche, proprie dell’ateneo, per poter rendere concreta questa visione. Oltre a Conte interverranno, tra gli altri, Nando Dalla Chiesa, docente di sociologia della criminalità organizzata all’università di Milano, Maurizio Franzini professore di politica economica alla Sapienza di Roma. La cerimonia di inaugurazione del 684esimo anno accademico sarà aperta dai saluti istituzionali del presidente della Regione Luca Ceriscioli e del sindaco di Camerino Sandro Sborgia. © RIPRODUZIONE RISERVATA