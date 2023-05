Sicurezza sulle strade, 59 pattuglie in azione nel comprensorio dei Sibillini

CAMERINO - I Carabinieri della Compagnia di Camerino, al fine di aumentare la sicurezza durante il ponte del 1° maggio, hanno aumentato i controlli lungo le principali arterie che attraversano i monti Sibillini.

I risultati sono stati significativi e le 59 pattuglie impiegate, che hanno visto impegnati 120 carabinieri hanno controllato 119 mezzi e 196 persone elevando 13 verbali al codice della strada ed una sanzione amministrativa (depenalizzata) per ubriachezza. I verbali al codice della strada in particolare spaziano dal mancato uso delle cinture di sicurezza, all’utilizzo del cellulare alla guida, dalla non copertura assicurativa dei mezzi fino al sorpasso su striscia continua. Resta quindi alta l’attenzione dell’Arma nell’entroterra maceratese allo scopo di evitare e prevenire incidenti stradali.