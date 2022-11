Appena 18 anni e già con due impegni: oltre a fare lo studente è anche spacciatore

CAMERINO - Ancora controlli, ancora alta l'attenzione verso l'uso e lo spaccio di droghe. Nei luoghi abituali di ritrovo i carabinieri della compagnia di Camerino hanno denunciato per detenzione a fini di spaccio uno studente diciottenne trovato in possesso di 40 grammi di hashish pronti per essere venduti. Nel corso della stessa operazione segnalato alla Prefettura un altro neomaggiorenne che invece ne deteneva una modica quantità per uso personale.