Molestie e minacce all'ex compagna: braccialetto elettronico e arresti domiciliari per un giovane albanese

CAMERINO - I Carabinieri della stazione di Camerino hanno tratto in arresto un ventisettenne di origini albanesi ma residente in Castelraimondo in esecuzione di una ordinanza di arresti domiciliari e contestuale applicazione del braccialetto elettronico emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata.

Il giovane, nel periodo tra il dicembre 2022 e l’aprile 2023, molestava e minacciava la sua ex compagna con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, provocando in questa uno stato di ansia e paura. Grazie all’applicazione del dispositivo elettronico applicato all’uomo questi non potrà avvicinarsi alla sua ex ad una distanza inferiore ai 200 metri e non potrà più contattarla in alcun modo.