Il truffatore latin lover Wagner incassa i contributi da terremotato

CAMERINO - Riceve il contributo di autonoma sistemazione e aspetta una casa in legno nella zona di Mergnano a Camerino. Non è un terremotato qualsiasi, ma Giovanni Wagner, meglio noto in tutta Italia come il “rubacuori” che ha convinto molte donne di essere un imprenditore e uomo facoltoso, convincendole ad investire nei suoi affari e poi scappando con i loro averi. E’ il Wagner che nell’ultima settimana ha divisio l’opinione pubblica e il consiglio comunale di Tolentino, dopo che la trasmissione di Rai tre, “Chi l’ha visto?” aveva intervistato l’assessore alla sicurezza, Giovanni Gabrielli, e il coordinatore provinciale Lgea Nord, Stefano Migliorelli.Il programma, condotto da Federica Sciarelli, è tornato sull’argomento anche mercoledì scorso, portando alla luce ulteriori retroscena dell’uomo che aveva manifestato l’interesse di investire nel progetto di riqualificazione delle Terme di Santa Lucia e poi è scomparso.Dall’inchiesta televisiva è infatti emerso che Giovanni Wagner, residente in frazione Mecciano, nel Comune di Camerino, è in lista per l’assegnazione per l’assegnazione di una Sae di 40 metri quadrati in zona Mergnano. Gli uffici comunali, interpellati dalla redazione televisiva, hanno confermato la residenza dell’uomo nella città ducale e quindi il diritto ad avere la struttura abitativa.E’ stata Antonella Paganelli a dichiarare ai giornalisti di aver notato il nome del truffatore nell’elenco delle persone in graduatoria, mostrando sdegno verso chi ha provato ad inserirsi in una comunità fortemente segnata dal sisma.