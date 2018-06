Terremotato ma escluso dalle agevolazioni: «Gas tagliato alla Sae»

di Monia Orazi

CAMERINO - «Per scaldarmi la pasta chiedo al mio vicino di Sae, mi sono rifiutato di pagare le due fatture intere del gas, in cui non mi sono state riconosciute le agevolazioni previste dall’autorità di regolazione per l’energia». Così un uomo cinquantenne residente in un piccolo comune dell’entroterra, all’interno di una soluzione abitativa di emergenza racconta la disavventura che gli è capitata. Si è visto recapitare due fatture dal proprio fornitore di gas, relative all’utenza della Sae che occupa da qualche mese. Leggendo le bollette si è accorto che a suo parere qualcosa non quadra: «Scorrendo le diverse voci ho notato che erano stati inseriti anche i cosiddetti costi fissi, sospesi per almeno tre anni dalla delibera 252 dell’autorità, relativi all’allaccio, che invece ho pagato, all’azzeramento in fattura di parte dei costi relativi al trasporto, alla gestione del contatore ed i cosiddetti oneri generali di sistema».