Camerino, hashish e droghe sintetiche, i carabinieri arrestano uno studente di 18 anni

Ultimo aggiornamento: 13:30

CAMERINO -appena diciottenne arrestato per spaccio. Era in possesso di cinquanta grammi die diverse dosi disintetiche, pronte per essere vendute. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri della Compagnia di Camerino questa notte, poco dopo mezzanotte. Ora il ragazzo si trova ai domiciliari, in attesa della direttissima.