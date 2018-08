Un uomo si spara con la pistola alla testa ma il proiettile attraversa il mento: salvo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO – Uno sparo che squarcia il silenzio di una calda e silenziosa mattina d'estate, in una Camerino semi deserta. E' accaduto questa mattina a nella città ducale, dove un anziano di 85 anni, del posto, si è ferito al volto, con un colpo di pistola. Ora si trova ricoverato sotto osservazione all'ospedale regionale di Torrette di Ancona, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Immediato l'allarme al 118. Quando gli uomini dell'emergenza sanitaria sono arrivati sul posto, lo hanno trovato con il proiettile che lo aveva colpito al mento trapassandolo, una circostanza particolarmente fortunata, che ha evitato che si consumasse un tragico epilogo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Camerino.