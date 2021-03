Nell'auto ha un piantina di marijuana e in casa la serra artigianale: pusher arrestato

CAMERINO - Spaccio di stupefacenti, un arresto ed una segnalazione da parte dei carabinieri di Camerino, che hanno anche scoperto una coltivazione di marijuana fatta in casa. Tutto è cominciato quando i miliatri hanno deciso di controllare un dominicano 37enne con precedenti.

Hanno trovato nella sua auto una pinata di marijuana e 30 grammi di sostanza pronta. Hanno così esteso i controlli alla sua abitazione dove hanno trovato la serra artiagianale, ma anche a quella da cui stava uscendo, a Serravalle di Chienti. Qui hanno trovato 15 grammi di marijuana appena acquistati appena acquistati: il compratore 30enne è stato segnalato alla Prefettura. Ma è stato in casa del pusher che i carabinieri hanno fatto le scoperte più sostanziose: altri 50 grammi di marijuana già pronta per la cessione, una serra indoor , denominata grow-box, completa di tutti gli accessori necessari al funzionamento e perfettamente installata. Il 37enne è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima.