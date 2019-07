Sospetto pacco bomba fatto esplodere: era solo il cassetto di un comodino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO – Allarme per un pacco bomba sospetto, nella tarda serata di ieri. Un addetto alla casa di riposo, ha notato vicino alla fioriera, di fronte al portone del palazzo che ospita la struttura, un pacco avvolto in un sacchetto blu, chiuso con del nastro adesivo, da cui sporgeva una maniglia. Sono stati chiamati i carabinieri di Camerino, che come da prassi in questi casi, hanno transennato la zona. Sono stati chiamati ad intervenire gli artificieri dei carabinieri, con due squadre provenienti da Ancona e da Perugia. Sono stati usati mezzi meccanici, corde e carrucole, il pacco è stato prima spostato lungo la strada e successivamente portato in una zona lontana. Colpito da un treppiede meccanico, è stato fatto esplodere intorno alle tre del mattino. Dopo l'esplosione, è stato accertato che si trattava di un cassetto in legno di un antico comodino, lasciato incustodito e sigillato sul piazzale, che ha destato sospetto e paura.